Посол Британії розповів, як через ракетний удар РФ розпочав страсну п'ятницю в укритті

Посол Великої Британії в Україні Мартін Гарріс розповів, що через масовану ракетну атаку РФ був змушений розпочати страсну п'ятницю в укритті.

Про це британський дипломат написав у Twitter (X), повідомляє "Європейська правда".

Гарріс підкреслив, що напередодні Великодня РФ посилює свої підлі атаки на міста та громадян України.

"Моя страсна п'ятниця почалася в укритті", – додав він.

Як відомо, увечері 28 березня російські війська запустили на територію України ударні БпЛА з кількох напрямків одразу. Близько 4.00 стало відомо, що росіяни здійснили пуски крилатих ракет. Повітряна тривога тривала цілу ніч.

За даними "Укренерго", російські окупаційні війська вдарили по енергетичних об’єктах.

Протиповітряна оборона в ніч на 29 березня знищила 84 повітряні цілі з 99, якими Росія атакувала Україну.

На тлі масованої ракетної атаки РФ посол США в Україні Бріджит Брінк на необхідності якомога швидше надати Україні необхідну допомогу.