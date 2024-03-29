Посол Британии рассказал, как из-за ракетного удара РФ начал страстную пятницу в укрытии

Посол Великобритании в Украине Мартин Харрис рассказал, что из-за массированной ракетной атаки РФ был вынужден начать страстную пятницу в укрытии.

Об этом британский дипломат написал в Twitter (X), сообщает "Европейская правда".

Харрис подчеркнул, что накануне Пасхи РФ усиливает свои подлые атаки на города и граждан Украины.

"Моя страстная пятница началась в укрытии", – добавил он.

Как известно, вечером 28 марта российские войска запустили на территорию Украины ударные БПЛА по нескольким направлениям сразу. Около 4.00 стало известно, что россияне совершили пуски крылатых ракет. Воздушная тревога продолжалась всю ночь.

По данным "Укрэнерго" российские оккупанты ударили по энергетическим объектам.

Противовоздушная оборона в ночь на 29 марта уничтожила 84 воздушные цели из 99, которыми Россия атаковала Украину.

На фоне массированной ракетной атаки РФ посол США в Украине Бриджит Бринк на необходимости как можно скорее предоставить Украине необходимую помощь.