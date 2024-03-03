США: Хуситы потопили судно с удобрениями, что представляет угрозу окружающей среде и другим кораблям

Судно Rubymar, принадлежащее британской компании, на которое в прошлом месяце напали йеменские боевики-хуситы, затонуло в Красном море.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM).

Военные Соединенных Штатов заявили, что судно затонуло ночью 2 марта, а примерно 21 тысяча метрических тонн сульфата аммония, которые перевозило судно, представляют экологическую опасность в Красном море.

Тонущий сухогруз "также представляет риск подводного удара для других судов, проходящих через оживленные судоходные пути этого водного пути", говорится в заявлении.

"С момента неспровоцированного нападения судно медленно набирало воду", – указывает CENTCOM.

Ранее сообщалось, что боевики-хуситы, действующие с территории Йемена, нанесли серьезные повреждения торговому судну Rubymar под флагом Белиза, принадлежащему британской компании.

Американские военные сообщили, что из контролируемых хуситами районов выпустили две баллистические противокорабельные ракеты.

В декабре США начали специальную военную миссию в регионе с участием 10 союзников с целью защищать торговые суда. С тех пор сбили многочисленные ракеты и дроны, запущенные хуситами, и неоднократно наносили удары по их военным объектам и оружию на территории Йемена.

С 19 февраля официально начала работу военно-морская миссия ЕС для защиты гражданского судоходства в Красном море под названием Aspides.