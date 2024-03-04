У Британії можуть зменшити податки для збільшення надходжень у бюджет

Міністр фінансів Великої Британії Джеремі Гант розглядає можливість зменшення податків для збільшення надходжень у бюджет, який представить у середу.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав у розмові з BBC.

За словами міністра фінансів, він хоче "показати шлях" до економіки з нижчими податками, але підкреслив, що зробить це лише у "відповідальний та розсудливий спосіб".

"Якщо ми подивимось на світ, то економіки, які зростають найшвидше, чи то Північна Америка чи Азія, як правило, мають нижчі податки", – зазначив Гант.

Серед цих можливих заходів називають подальше скорочення національного страхування, яке вже було зменшено з 12% до 10% восени.

"Найбільш неконсервативною річчю, яку я міг би зробити, було б зниження податків за рахунок збільшення запозичень", – зауважив Гант.

Раніше повідомляли, що економіка Великої Британії впала в рецесію в другій половині 2023 року напередодні парламентських виборів, які очікуються цього року.

Згідно з нещодавнім опитуванням громадської думки, проведеним YouGov, провладна у Британії консервативна партія зазнає приголомшливої поразки на виборах.

Прем'єр Британії Ріші Сунак, який має право призначити вибори, коли захоче, але не пізніше січня 2025 року, наголосив, що його "робоче припущення" полягає в тому, що вибори відбудуться в другій половині 2024 року.

У липні рейтинг підтримки Сунака серед усіх британців упав до найнижчого рівня з моменту призначення на посаду.