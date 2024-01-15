Консерваторів Сунака чекає приголомшлива поразка на виборах

Згідно з опитуванням громадської думки, проведеним YouGov, консервативна партія прем'єр-міністра Великої Британії Ріші Сунака зазнає приголомшливої поразки на виборах, що мають пройти цього року.

Результати опитування опублікувало видання The Telegraph, пише "Європейська правда".

Опитування прогнозує, що лейбористи отримають 385 місць у парламенті, тоді як консерватори збережуть лише 169.

Такий результат можна порівняти з поразкою консерваторів у 1997 році, коли партія на чолі з Джоном Мейджором втратила приблизно стільки ж місць. І такий результат став би найбільшим падінням підтримки керівної партії у Британії з 1906 року.

Це практично гарантує Лейбористській партії щонайменше десятирічне перебування при владі, оскільки жодна партія з такою значною більшістю ще ніколи не програвала наступні вибори, пише видання.

Опитування також принесло погані новини для Шотландської національної партії, яка, за прогнозами, втратить майже половину своїх місць на користь лейбористів, зберігши лише 25.

14 тисяч осіб, опитаних YouGov, приблизно в сім разів перевищують звичайну кількість людей, які беруть участь в опитуваннях компанії.

Опитування було проведене на замовлення групи консервативних донорів.

Останні опитування неодноразово показували, що консерватори відстають від лейбористів.

Опитування YouGov у листопаді показало, що партія Сунака відстала від лейбористів на 19 відсоткових пунктів.

Ріші Сунак, який має право призначити вибори, коли захоче, але не пізніше січня 2025 року, наголосив, що його "робоче припущення" полягає в тому, що вибори відбудуться в другій половині 2024 року.

У липні рейтинг підтримки Сунака серед усіх британців упав до найнижчого рівня з моменту призначення на посаду.