В Британии могут снизить налоги для увеличения поступлений в бюджет

Министр финансов Великобритании Джереми Хант рассматривает возможность уменьшения налогов для увеличения поступлений в бюджет, который представит в среду.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал в разговоре с BBC.

По словам министра финансов, он хочет "показать путь" к экономике с более низкими налогами, но подчеркнул, что сделает это только "ответственным и благоразумным способом".

"Если мы посмотрим на мир, то экономики, которые растут быстрее всего, будь то Северная Америка или Азия, как правило, имеют более низкие налоги", – отметил Хант.

Среди этих возможных мер называют дальнейшее сокращение национального страхования, которое уже было уменьшено с 12% до 10% осенью.

"Наиболее неконсервативной вещью, которую я мог бы сделать, было бы снижение налогов за счет увеличения заимствований", – отметил Хант.

Ранее сообщалось, что экономика Великобритании впала в рецессию во второй половине 2023 года в преддверии парламентских выборов, которые ожидаются в этом году.

Согласно недавнему опросу общественного мнения, проведенному YouGov, правящая в Британии консервативная партия потерпит ошеломляющее поражение на выборах.

Премьер Британии Риши Сунак, который имеет право назначить выборы, когда захочет, но не позднее января 2025 года, подчеркнул, что его "рабочее предположение" заключается в том, что выборы состоятся во второй половине 2024 года.

В июле рейтинг поддержки Сунака среди всех британцев упал до самого низкого уровня с момента назначения на должность.