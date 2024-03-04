Белый дом: Слив разговора немецких офицеров - попытка РФ посеять раздор между нами

В Белом доме назвали слив записи разговора офицеров немецких Военно-воздушных сил о теоретическом развертывании ракет Taurus в Украине попыткой России посеять раздор между западными союзниками Киева.

Об этом на брифинге 4 марта заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, его цитирует агентство AFP, сообщает "Европейская правда".

По словам Кирби, слив разговора офицеров ВВС Германии – это "бессмысленная и очевидная попытка россиян посеять раздор и показать разногласия, попытаться создать впечатление, что Запад не является единым".

Как сообщалось, Министерство обороны Германии инициировало проверку на предмет того, были ли перехвачены разговоры представителей военно-воздушных сил – которые, по утверждению роспропаганды, обсуждали подрыв Керченского моста ракетами Taurus.

Впоследствии в Минобороны подтвердили факт перехвата разговора.

Министр обороны Германии Борис Писториус прокомментировал скандал, отметив, что это – гибридная атака с целью дезинформации.

Все детали скандала со сливом РФ разговора немецких генералов – в статье "ЕП".