Бербок наголосила на важливості дружби між Німеччиною і Францією попри розбіжності

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок підкреслила важливість тісних зв'язків між Берліном і Парижем після нещодавніх повідомлень про розбіжності.

Про це повідомляє dpa, пише "Європейська правда".

У вівторок вдень у Парижі Бербок зустрілася зі своїм французьким колегою Стефаном Сежурне.

"Глибока дружба і солідарність не виражаються в тому, що ми завжди погоджуємося один з одним. Якщо ви завжди погоджуєтеся, то щось не так", – сказала міністерка перед від’їздом до Парижа.

Вважається, що її поїздка до французької столиці покликана послати сигнал єдності Москві після нещодавніх повідомлень про розбіжності між Францією та Німеччиною.

"Глибока дружба виражається перш за все в тому, що, навіть якщо ви не згодні, ви продовжуєте триматися разом і ніщо не може вас розділити", – додала очільниця німецького МЗС.

Вона мала на увазі нещодавні публічні розбіжності між канцлером Німеччини Олафом Шольцем і президентом Франції Емманюелем Макроном щодо стратегії у війні РФ проти України.

Наприкінці зустрічі в Парижі на початку минулого тижня Макрон заявив, що не можна виключати введення західних військ в Україну. Шольц чітко виступив проти цього і підтвердив це в середу: "Як канцлер Німеччини, я не відправлю жодного солдата з нашого Бундесверу в Україну".

Напруженість у німецько-французьких відносинах викликає занепокоєння серед соціал-демократів канцлера Олафа Шольца – на їхню думку, це шкодить підтримці України у війні.

Водночас Стефан Сежурне вважає, що між Францією та Німеччиною немає розколу, незважаючи на очевидні розбіжності між президентом Емманюелем Макроном та канцлером Олафом Шольцом щодо України.