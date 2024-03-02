Глава МЗС Франції запевнив у відсутності розколу між Берліном і Парижем після заяв Макрона про Україну

Глава французької дипломатії Стефан Сежурне вважає, що між Францією та Німеччиною немає розколу, незважаючи на очевидні розбіжності між президентом Емманюелем Макроном та канцлером Олафом Шольцем щодо України.

Про це він заявив цієї суботи в інтерв'ю газеті Le Monde, передає "Європейська правда".

"Не існує франко-німецького зіткнення, ми згодні з 80% питань", – запевняє Стефан Сежурне наших колег.

Окрім резонансної заяви щодо можливості відправки військ в Україну під час конференції на підтримку Києва, організованої Парижем у понеділок, глава французької держави, як видається, неявно дорікнув таким країнам, як Німеччина, яка довгий час вагалася з наданням Києву певного важкого озброєння.

"Я говорив зі своєю німецькою колегою Анналеною Бербок, ми побачимося наступного вівторка в Парижі. Є бажання поговорити один з одним", – сказав Сежурне.

"Тут немає ніякої драми, оскільки у нас однакова мета – підтримати Україну", – також підкреслив він.

Міністр закордонних справ нагадав, що Франція та Німеччина мають "різний ступінь зобов'язань" з початку війни в Україні, зокрема "щодо ракет".

Крім того, французький міністр відкинув ідею про те, що дискусії про військову присутність в Україні мають передвиборчі цілі напередодні європейських виборів у червні. "Це питання не є виборчим, воно є екзистенційним. Україна опинилася в центрі передвиборчих дебатів, тому що насправді існують розбіжності в позиціях щодо цього питання. Я б волів, щоб це було не так, і щоб існував широкий консенсус поза партійними розбіжностями", – заявив Сежурне.

Нагадаємо, напруженість у німецько-французьких відносинах викликає занепокоєння серед соціал-демократів канцлера Олафа Шольца – на їх думку, це шкодить підтримці України у війні.

Наприкінці зустрічі в Парижі на початку тижня Макрон заявив, що не можна виключати введення західних військ в Україну. Шольц чітко виступив проти цього і підтвердив це в середу: "Як канцлер Німеччини, я не відправлю жодного солдата з нашого Бундесверу в Україну".