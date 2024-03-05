Бербок подчеркнула важность дружбы между Германией и Францией, несмотря на разногласия

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок подчеркнула важность тесных связей между Берлином и Парижем после недавних сообщений о разногласиях.

Об этом сообщает dpa, пишет "Европейская правда".

Во вторник днем в Париже Бербок встретилась со своим французским коллегой Стефаном Сежурне.

"Глубокая дружба и солидарность не выражаются в том, что мы всегда соглашаемся друг с другом. Если вы всегда соглашаетесь, то что-то не так", – сказала министр перед отъездом в Париж.

Считается, что ее поездка во французскую столицу призвана послать сигнал единства Москве после недавних сообщений о разногласиях между Францией и Германией.

"Глубокая дружба выражается прежде всего в том, что, даже если вы не согласны, вы продолжаете держаться вместе и ничто не может вас разделить", – добавила глава немецкого МИД.

Она имела в виду недавние публичные разногласия между канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Франции Эмманюэлем Макроном относительно стратегии в войне РФ против Украины.

В конце встречи в Париже в начале прошлой недели Макрон заявил, что нельзя исключать введение западных войск в Украину. Шольц четко выступил против этого и подтвердил это в среду: "Как канцлер Германии, я не отправлю ни одного солдата из нашего Бундесвера в Украину".

Напряженность в немецко-французских отношениях вызывает беспокойство среди социал-демократов канцлера Олафа Шольца – по их мнению, это вредит поддержке Украины в войне.

В то же время Стефан Сежурне считает, что между Францией и Германией нет раскола, несмотря на очевидные разногласия между президентом Эмманюэлем Макроном и канцлером Олафом Шольцем по Украине.