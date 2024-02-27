Шольц: Наземних військ європейських країн чи НАТО в Україні не буде

Канцлер Німеччини Олаф Шольц категорично відкинув ідею відправлення військ західних країн в Україну.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Вчора в Парижі ми домовилися, що всі повинні робити більше для України. Їй потрібна зброя, боєприпаси і протиповітряна оборона. Ми працюємо над цим. Ясно одне: наземних військ з європейських країн чи НАТО не буде. Це стосується і нас", – написав Шольц у Twitter (X).

Wir sind uns gestern in Paris einig gewesen, dass alle mehr für die Ukraine tun müssen. Sie braucht Waffen, Munition und Luftverteidigung. Daran arbeiten wir. Klar ist: Es wird keine Bodentruppen europäischer Staaten oder der NATO geben. Das gilt. February 27, 2024

Президент Франції Емманюель Макрон після зустрічі в Парижі у понеділок допустив відправку західних військ до України у майбутньому, хоча наголосив, що наразі немає консенсусу серед союзників у цьому питанні.

Після заяви Макрона Чехія, Польща та Швеція заявили, що не розглядають ідею відправлення своїх військових в Україну.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс не планує відправляти війська в Україну. В ЄС заявили, що на європейському рівні серед держав-членів існує консенсус лише щодо надання Україні потрібної допомоги стільки, скільки буде потрібно.

Речник Кремля Дмитрій Пєсков заявив, що поява військових НАТО на території України призведе до прямого конфлікту Альянсу з РФ і ескалації ситуації.