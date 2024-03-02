У партії Шольца занепокоєні незгодою між ним і Макроном: Це не на користь Україні

Напруженість у німецько-французьких відносинах викликає занепокоєння серед соціал-демократів канцлера Олафа Шольца.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

Міхаель Рот, голова комітету у закордонних справах, очікує, що канцлер Олаф Шольц та президент Франції Емманюель Макрон об'єднають свої зусилля. "Ми не можемо дозволити собі франко-німецьку суперечку. Це небезпечно для України", – сказав Рот.

Існує "глибоко вкорінене нерозуміння один одного", сказав соціал-демократ. "Канцлер має рацію, що Франція повинна робити більше", – зазначив він.

"Україна зараз потребує прагматичної, швидкої допомоги, особливо боєприпасів і засобів протиповітряної оборони", – сказав Рот. За його словами, в Європі зараз всі ховаються один за одного, "а Кремль посміхається".

Як зазначається, німецько-французькі відносини, очевидно, досягли найнижчої точки. Наприкінці зустрічі в Парижі на початку тижня Макрон заявив, що не можна виключати введення західних військ в Україну. Шольц чітко виступив проти цього і підтвердив це в середу: "Як канцлер Німеччини, я не відправлю жодного солдата з нашого Бундесверу в Україну".

Канцлери СДПН завжди мали надзвичайні стосунки з французькими президентами, сказав в інтерв'ю Spiegel політик СДПН Аксель Шефер, "між Віллі Брандтом і Жоржем Помпіду, Гельмутом Шмідтом і Валері Жискар д'Естеном, Герхардом Шредером і Жаком Шираком". "Коли йдеться про військові питання, Федеративна Республіка повинна поводитися інакше, ніж Франція. У повсякденному житті ці відносини працюють, але Макрон залежить від Шольца", – сказав Шефер.

Франція сама по собі навряд чи має достатню економічну силу, щоб бути лідером в Європі, вважає Шефер. За словами політика, тепер Шольц повинен взяти на себе роль лідера в Європі, як він це зробив у суперечці з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс не планує відправляти війська в Україну. В ЄС заявили, що на європейському рівні серед держав-членів існує консенсус лише щодо надання Україні потрібної допомоги стільки, скільки буде потрібно.

Речник Кремля Дмитрій Пєсков заявив, що поява військових НАТО на території України призведе до прямого конфлікту Альянсу з РФ і ескалації ситуації.