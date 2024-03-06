Прем’єр Греції в Одесі: Ця війна стосується всіх, ми не можемо мовчати

Прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс, говорячи про ознаки нібито "втоми від України" у світі, закликав інші держави допомагати Києву всім, чим вони можуть, для протистояння російській повномасштабній агресії.

Про це він сказав, перебуваючи з візитом в Одесі 6 березня, на спільній пресконференції з президентом Володимиром Зеленським.

На думку Міцотакіса, "ця війна стосується всіх", хоча ще кілька років тому "це не було зрозуміло".

"У серці Європи почалась війна, але європейці не усвідомлювали, що це таке і до яких меж вона може дійти. Ми бачимо, що ця війна порушує всі правила. І тому ми не можемо бути нейтральними. Ми не можемо мовчати", – наголосив він.

Грецький прем’єр додав, що світ має згуртуватись для того, щоб захищати Україну.

"Кожна країна має докладати своїх зусиль для допомоги Україні, щоб допомога була стабільною, щоб не було перерв і все, що необхідно, постачалось", – підсумував Міцотакіс.

Нагадаємо, потужний вибух в Одесі стався незадовго до зустрічі прем'єр-міністра Греції з президентом України. У регіоні одразу ж було оголошено повітряну тривогу. ЗМІ повідомляли, що ніхто з грецької делегації не постраждав.

Пізніше грецький прем'єр розповів, що в момент атаки президент Володимир Зеленський був із ним у порту.

Голова Європейської ради Шарль Мішель різко розкритикував Росію через ракетний удар по Одесі.