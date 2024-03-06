Премьер Греции в Одессе: Эта война касается всех, мы не можем молчать

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, говоря о признаках якобы "усталости от Украины" в мире, призвал другие государства помогать Киеву всем, чем они могут, для противостояния российской полномасштабной агрессии.

Об этом он сказал, находясь с визитом в Одессе 6 марта, на совместной пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским.

По мнению Мицотакиса, "эта война касается всех", хотя еще несколько лет назад "это не было понятно".

"В сердце Европы началась война, но европейцы не осознавали, что это такое и до каких пределов она может дойти. Мы видим, что эта война нарушает все правила. И поэтому мы не можем быть нейтральными. Мы не можем молчать", – подчеркнул он.

Греческий премьер добавил, что мир должен сплотиться для того, чтобы защищать Украину.

"Каждая страна должна прилагать свои усилия для помощи Украине, чтобы помощь была стабильной, чтобы не было перерывов и все, что необходимо, поставлялось", – подытожил Мицотакис.

Напомним, мощный взрыв в Одессе произошел незадолго до встречи премьер-министра Греции с президентом Украины. В регионе сразу же была объявлена воздушная тревога. СМИ сообщали, что никто из греческой делегации не пострадал.

Позже греческий премьер рассказал, что в момент атаки президент Владимир Зеленский был с ним в порту.

Председатель Европейского совета Шарль Мишель резко раскритиковал Россию из-за ракетного удара по Одессе.