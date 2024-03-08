Суд отказал Трампу в отсрочке выплаты $83 млн писательнице по делу о клевете

Суд отклонил просьбу экс-президента Дональда Трампа отложить исполнение вердикта по иску о клевете на сумму 83,3 млн долларов писательницы Джин Кэрролл, которая обвинила его в домогательствах.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.

Решение окружного судьи Манхэттена Льюиса Каплана усиливает давление на экс-главу Белого дома и наиболее вероятного кандидата в президенты от республиканцев, требующего от него внести залог до понедельника, чтобы он мог подать апелляцию.

Трамп пытался задержать исполнение приговора, чтобы иметь больше времени для внесения залога, пока суд не вынесет решение по его ходатайству.

Впрочем, судья сказал, что бывший президент США не должен был ждать 25 дней после вынесения приговора, согласно которому у него было 30 дней на внесение залога, прежде чем просить об отсрочке.

Он также сказал, что политик не смог показать, как он может понести "непоправимый ущерб", если его обяжут внести залог.

"Нынешняя ситуация господина Трампа является результатом его собственных действий, затягивающих процесс", – отметил судья.

Ранее суд присяжных штата Нью-Йорк 26 января обязал экс-президента Дональда Трампа выплатить 83,3 миллиона долларов писательнице Джин Кэрролл, которая обвинила его в домогательствах, за клевету в период, когда он был в Белом доме.

Присяжные должны были определиться с размером компенсации. Сама Кэрролл просила 10 миллионов долларов, но они присудили Трампу 18,3 миллиона долларов компенсации и 65 миллионов долларов штрафного ущерба.

Кэрролл обвинила Трампа в изнасиловании еще в 2019 году, когда тот был президентом, но рассмотрение дела началось в апреле 2023-го. Республиканец отказался от показаний в суде, а публично повторял, что он не мог изнасиловать Кэрролл, потому что она "не его тип".

На днях американский миллиардер, владелец соцсети Twitter (X) Илон Маск сказал, что не будет давать деньги на предвыборную кампанию ни одному кандидату на выборах президента США, это заявление является ударом для Трампа, который испытывает серьезные финансовые трудности из-за ряда судебных исков.