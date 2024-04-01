Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провів телефонну розмову з очільником уряду Нідерландів Марком Рютте, під час якої, зокрема, йшлося про вибори нового генсека НАТО.

Про це поінформувала канцелярія турецького президента, пише "Європейська правда".

Туреччина є однією із небагатьох країн, яка може стати перешкодою для затвердження Рютте наступником чинного генсека НАТО Єнса Столтенберга.

У розмові Ердоган розповів Рютте про очікування Туреччини від нового генерального секретаря.

Зокрема, турецький президент заявив, що новий генсек повинен "якнайкраще служити" безпеці та інтересам членів Альянсу в боротьбі з тероризмом та іншими викликами, зміцнювати єдність Альянсу і надавати пріоритет першочерговій ролі НАТО, брати на себе зобов'язання щодо основних цінностей і усталеної практики Альянсу, а також "брати до уваги особливості союзників, які не є членами ЄС".

"Ердоган заявив, що у світлі цих принципів Туреччина ухвалюватиме своє рішення з цього питання (обрання нового генсека. – Ред.) в рамках стратегічної мудрості і справедливості", – йдеться в повідомленні канцелярії.

Останнім часом з низки столиць надійшли сигнали про те, що вони підтримують кандидатуру Рютте на посаду генсека Альянсу. Це у тому числі ключові держави, такі як США, Британія, Франція та Німеччина. Проте перешкодою затвердженню Рютте може стати Угорщина, де вже публічно висловилися проти, а також Туреччина.

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