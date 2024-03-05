Сійярто не хоче призначення генсеком НАТО Рютте, який "хотів поставити Угорщину на коліна"

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто розповів, чому Будапешт "не може підтримати" призначення голови нідерландського уряду Марка Рютте наступним генеральним секретарем НАТО.

Про це Сійярто сказав на пресконференції в Будапешті 5 березня, його слова цитує портал Telex, повідомляє "Європейська правда".

Голова угорського МЗС у відповідь на питання про обрання Рютте генеральним секретарем НАТО заявив, що Угорщина точно не може його підтримати.

"Ми, безумовно, не можемо підтримати обрання на посаду генерального секретаря НАТО людини, яка раніше хотіла поставити Угорщину на коліна. Було б дуже дивно, якби кандидатуру такої людини підтримав угорський уряд", – сказав Сійярто.

Як відомо, НАТО прагне призначити наступника генерального секретаря Єнса Столтенберга, який йде у відставку, напередодні ювілейного саміту Альянсу з нагоди 75-ї річниці у Вашингтоні в липні.

Відомо, що Велика Британія підтримує кандидатуру Марка Рютте на посаду. Також за його кандидатуру виступили США і Німеччина.

Але для схвалення кандидатури нового генсека Альянсу потрібна згода всіх його членів, включно з Угорщиною.

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