У Трампа прокомментировали встречу с Кэмероном, где обсуждали помощь Украине

Дональд Трамп и министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон во время ужина в понедельник в доме будущего кандидата в президенты США обсудили войну в Украине и "необходимость выполнения странами НАТО своих обязательств по расходам на оборону".

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters со ссылкой на предвыборную кампанию кандидата в президенты США.

За ужином в резиденции Трампа в Мар-а-Лаго во Флориде они обсудили "предстоящие выборы в США и Великобритании, политические вопросы, связанные с Brexit, необходимость выполнения странами НАТО своих обязательств по расходам на оборону и прекращения убийств в Украине", говорится в заявлении предвыборной кампании Трампа.

Представитель британского посольства в США сообщил, что Кэмерон не встретился со спикером Палаты представителей от республиканцев Майком Джонсоном, который не ставит на голосование принятый Сенатом проект по помощи Украине на 60 млрд долларов, из-за "проблем с графиком".

Комментируя встречу с Трампом, сам Кэмерон отметил, что речь шла о геополитических вопросах – ситуации на Ближнем Востоке и в Украине, но в детали вдаваться отказался.

Ранее призвал своих европейских коллег также оказать давление на спикера Палаты представителей.

Напомним, председатель Комитета по вопросам разведки Палаты представителей Майк Тернер выразил уверенность, что помощь Украине будет иметь "подавляющую поддержку" после возвращения Конгресса к работе 9 апреля, подчеркнув обещание Джонсона сделать финансирование Украины приоритетом после каникул.

Джонсон анонсировал, что пакет помощи Украине будет включать "некоторые важные нововведения", среди которых – возможное выделение помощи в кредит.

Сенат США еще зимой принял компромиссный законопроект, где помощь для Украины объединили с рядом других решений в сфере нацбезопасности, в том числе мерами по противодействию нелегальной миграции на границе с Мексикой. Однако Джонсон дал понять, что не будет выносить этот проект на голосование в Палате представителей, зато там будут готовить собственный.