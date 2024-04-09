Кемерон зустрінеться із Трампом під час візиту до США на підтримку України

Міністр закордонних справ Британії Девід Кемерон під час свого візиту до США зустрінеться у вівторок з майбутнім кандидатом в президенти від республіканців Дональдом Трампом, держсекретарем США Ентоні Блінкеном, а також виступить перед законодавцями в Конгресі з проханням ухвалити пакет допомоги Україні.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

Перед зустріччю з Блінкеном Кемерон зустрінеться з Трампом у Флориді, повідомив речник міністерства закордонних справ Великої Британії, назвавши це "стандартною практикою" взаємодії з опозиційним кандидатом.

Речник МЗС не повідомив, що саме вони обговорюватимуть.

Відомство повідомило, що його очільник зустрінеться з лідерами Конгресу як від Республіканської, так і від Демократичної партій.

Під час візиту Кемерон наголосить на важливості посилення економічного тиску на РФ та надання Україні "військової та гуманітарної підтримки, необхідної для утримання лінії фронту цього року та переходу в наступ у 2025 році", – повідомили в МЗС.

У свої заяві Кемерон наголосив, що успіх України та поразка лідера РФ Владіміра Путіна є "життєво важливими для американської та європейської безпеки", зазначивши, що важливо продемонструвати останньому, що "агресія не оплачується".

"Альтернатива лише заохотить Путіна до подальших спроб перекроїти європейські кордони силою, та буде чітко почута в Пекіні, Тегерані та Північній Кореї", – вказав він.

Крім того, під час поїздки Кемерон обговорить морські шляхи доставки допомоги в Газу, а також наполягатиме на повному й прозорому розслідуванні "абсолютно неприйнятної" загибелі там семи гуманітарних працівників, зокрема трьох британців, заявили в МЗС.

Кемерон підтвердить право Ізраїлю на самооборону відповідно до міжнародного права після атак терористичного угруповання ХАМАС 7 жовтня, але підкреслить, що для забезпечення безпеки гуманітарних працівників на місцях необхідно внести серйозні зміни, повідомило британське відомство.

Раніше глава МЗС Великої Британії закликав своїх європейських колег також чинити тиск на спікера Палати представників.

Нагадаємо, голова комітету з питань розвідки Палати представників Майк Тернер висловив упевненість, що допомога Україні матиме "переважну підтримку" після повернення Конгресу до роботи 9 квітня, підкресливши обіцянку спікера Майка Джонсона зробити фінансування України пріоритетом після канікул.

Джонсон анонсував, що пакет допомоги Україні включатиме "деякі важливі нововведення", серед яких – можливе виділення допомоги у кредит.

Сенат США ще взимку ухвалив компромісний законопроєкт, де допомогу для України об’єднали з низкою інших рішень у сфері нацбезпеки, у тому числі заходами з протидії нелегальній міграції на кордоні з Мексикою. Проте Джонсон дав зрозуміти, що не буде виносити цей проєкт на голосування у Палаті представників, натомість там готуватимуть власний.