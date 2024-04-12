В уряді Німеччини розкритикували діяльність президентки Єврокомісії

Міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер розкритикував діяльність президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн на її посаді менш ніж за два місяці до виборів до Європарламенту.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє DPA.

Провідний член "Вільних демократів" в уряді Німеччини висловив жаль, що її співвітчизниця та представниця опозиційної партії ХДС не зосередилася на зміцненні європейської економіки під час свого перебування на посаді.

"Минулі роки під керівництвом Єврокомісії на чолі з Урсулою фон дер Ляєн були втраченими роками для конкурентоспроможності (економіки ЄС)", – вважає Лінднер.

За його словами, це означає, що найближчими роками необхідно провести невідкладну роботу, щоб надолужити згаяне.

Наступного тижня лідери країн ЄС зустрінуться в Брюсселі, щоб обговорити плани щодо посилення економічної конкурентоспроможності Євросоюзу.

Згідно з проєктом спільної декларації, який до якого отримав доступ DPA, лідери планують висловитися на користь більш сприятливих для бізнесу заходів.

У проєкті декларації також міститься заклик до просування тіснішого об'єднання ринків капіталу – кроку, який вимагатиме зменшення бюрократичних перешкод між країнами ЄС для компаній, які намагаються залучити гроші.

Раніше голова Єврокомісії і провідна кандидатка від правоцентристської Європейської народної партії (ЄНП) на виборах до Європарламенту Урсула фон дер Ляєн пообіцяла дати відсіч ультраправим "друзям Путіна", які хочуть "викрасти майбутнє Європи".

Раніше правоцентристська Європейська народна партія (ЄНП) проголосувала за підтримку Урсули фон дер Ляєн як своєї кандидатки на посаду президента Єврокомісії.

У лютому Європейська народна партія визначила фон дер Ляєн своєю єдиною кандидаткою на посаду президента Єврокомісії.

Очікується, що її кандидатуру на виборах очільника виконавчого органу ЄС підтримає більшість країн-членів.