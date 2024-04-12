В правительстве Германии раскритиковали деятельность президента Еврокомиссии

Министр финансов Германии Кристиан Линднер раскритиковал деятельность президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен на ее посту менее чем за два месяца до выборов в Европарламент.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает DPA.

Ведущий член "Свободных демократов" в правительстве Германии выразил сожаление, что его соотечественница и представитель оппозиционной партии ХДС не сосредоточилась на укреплении европейской экономики во время своего пребывания в должности.

"Прошедшие годы под руководством Еврокомиссии во главе с Урсулой фон дер Ляйен были потерянными годами для конкурентоспособности (экономики ЕС)", – считает Линднер.

По его словам, это означает, что в ближайшие годы необходимо провести неотложную работу, чтобы наверстать упущенное.

На следующей неделе лидеры стран ЕС встретятся в Брюсселе, чтобы обсудить планы по усилению экономической конкурентоспособности Евросоюза.

Согласно проекту совместной декларации, к которому получило доступ DPA, лидеры планируют высказаться в пользу более благоприятных для бизнеса мер.

В проекте декларации также содержится призыв к продвижению более тесного объединения рынков капитала – шагу, который потребует уменьшения бюрократических препятствий между странами ЕС для компаний, пытающихся привлечь деньги.

Ранее председатель Еврокомиссии и ведущий кандидат от правоцентристской Европейской народной партии на выборах в Европарламент Урсула фон дер Ляйен пообещала дать отпор ультраправым "друзьям Путина", которые хотят "украсть будущее Европы".

Ранее правоцентристская Европейская народная партия проголосовала за поддержку Урсулы фон дер Ляйен как своего кандидата на пост президента Еврокомиссии.

В феврале Европейская народная партия определила фон дер Ля йен своим единственным кандидатом на пост президента Еврокомиссии.

Ожидается, что ее кандидатуру на выборах главы исполнительного органа ЕС поддержит большинство стран-членов.