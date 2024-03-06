У Франції перевірять до мільйона людей перед Олімпійськими іграми в Парижі

Французькі сили безпеки перевірять до мільйона осіб перед Олімпійськими іграми в Парижі, включаючи спортсменів і людей, які живуть поруч з ключовими об'єктами інфраструктури.

Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ Франції, пише "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Перед стартом змагань 26 липня всі 10 500 спортсменів, відібраних для участі в Олімпійських іграх, і 4 400 для Паралімпійських ігор, а також їхні тренери та медичний персонал, на додаток до 26 000 акредитованих журналістів, пройдуть перевірку.

"Ніхто не зможе отримати акредитацію від оргкомітету, якщо не пройде перевірку", – сказав в інтерв'ю AFP Жюльєн Дюфур, голова служби перевірки SNEAS при Міністерстві внутрішніх справ. "Це стосується всіх, крім глядачів", – додав він.

З 22 000 агентів безпеки і 45 000 волонтерів будуть перевірені ті, хто має доступ до чутливих зон, тоді як 12 000 осіб, відібраних для участі в естафеті з факелом, вже пройшли перевірку.

Загалом 13 осіб, відібраних для участі в естафеті, були відхилені – зокрема ті, хто вчинив злочини, пов'язані з наркотиками, а також один підозрюваний в приналежності до ісламістських угрупувань.

Люди, які живуть поруч з вразливими місцями, де проходитимуть ігри, також можуть бути перевірені. Посадовці шукатимуть судимості або згадки в національних і міжнародних розвідувальних базах даних.

SNEAS, створена у 2017 році, провела 100 000 перевірок до минулорічного Чемпіонату світу з регбі у Франції.

Зазначимо, на Сені в центрі Парижа заплановано проведення трьох олімпійських і паралімпійських змагань – тріатлону, марафонського плавання і паратріатлону.

Літні Олімпійські ігри в Парижі триватимуть з 26 липня по 11 серпня, а Паралімпійські ігри – з 28 серпня по 8 вересня. Жителів столиці вже попередили про логістичні труднощі на тлі Олімпіади, а десятки готельних закладів у центрі Парижа вже поставили в рази вищі ціни на дати відкриття ігор.