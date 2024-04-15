Макрон признался, что есть запасные сценарии церемонии открытия Олимпиады

Франция уверена в успешной церемонии открытия Олимпиады на реке Сена в июле, но французские власти подготовили и запасные варианты церемонии, если этого потребует оценка безопасности.

Об этом заявил французский президент Эмманюэль Макрон радио RMC и BFMTV, пишет "Европейская правда".

Макрон выразил уверенность, что Франция сможет успешно провести церемонию открытия на Сене 26 июля, где около 160 лодок отправятся 6-километровым маршрутом, и за этим будут наблюдать десятки тысяч людей.

"Мы можем это сделать, и мы это сделаем", – сказал Макрон.

Но Франция, добавил он, не наивна, и у нее есть запасные варианты на случай угроз безопасности. "Если мы считаем, что существуют риски безопасности, у нас будет "план Б" и даже "план В", – сказал он.

Одним из вариантов, отметил Макрон, было бы ограничить церемонию центральной площадью Трокадеро напротив Эйфелевой башни. Другим вариантом может быть перенести событие в помещение на стадион "Стад де Франс".

Ранее главное управление внутренней безопасности Франции заявило, что обеспокоено вероятностью террористических атак во время церемонии открытия летних Олимпийских игр в Париже.

Франция решила привлечь военных из ряда партнерских стран к мерам безопасности во время проведения летних Олимпийских игр в Париже.

Кроме того, французские силы безопасности проверят до миллиона человек перед Олимпийскими играми, включая спортсменов и людей, которые живут рядом с ключевыми объектами инфраструктуры.