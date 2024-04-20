ЗМІ: Поліція арештувала чоловіка, який погрожував вибухом у консульстві Ірану в Парижі

Французька поліція заарештувала чоловіка, який погрожував підірвати себе в консульстві Ірану в Парижі, але після обшуку виявилося, що в нього не було вибухівки.

Як пише "Європейська правда", про це Reuters повідомили джерела в поліції.

За даними джерела, після того, як чоловік залишив консульство, його арештували. Телеканал BFM інформує, що він мав при собі муляжі гранат.

Спірозмовник агентства у поліції зазначив, що це була та сама особа, яку підозрювали у спробі підпалу біля іранського консульства в інциденті, що стався у вересні минулого року.

Поки не ясно, чи має цей інцидент якийсь зв'язок з нинішньою напруженістю у відносинах між Іраном та Ізраїлем.

Посольство США в Парижі попросило американців уникати цього району, слідуючи аналогічним рекомендаціям французької поліції.

За попередньою інформацією прокуратури, чоловік, про якого йдеться, народився в Ірані в 1963 році.

За словами очевидця події, чоловік зайшов до іранського посольства близько 11 ранку в п'ятницю.

Як зазначили у поліції, потім він розстібнув пальто і показав "гранату та пояс з вибухівкою".

Зазначається, що чоловік розклав якісь прапори на підлозі дипмісії і заявив, що хоче помститися за смерть брата. Правоохоронці перевіряють ці заяви.

На місце події прибув елітний спецпідрозділ BRI. Прилеглу територію оточили, рух метро поблизу було призупинено.

Нещодавно глава МВС Франції Жеральд Дарманен заявив про безпрецедентний рівень терористичної загрози в країні.

Крім того, у Франції оголосили про підвищення рівня терористичної загрози до максимального.