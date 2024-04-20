Полиция арестовала мужчину, который угрожал взрывом в консульстве Ирана в Париже – СМИ

Французская полиция арестовала мужчину, который угрожал взорвать себя в консульстве Ирана в Париже, но после обыска оказалось, что у него не было взрывчатки.

Как пишет "Европейская правда", об этом Reuters сообщили источники в полиции.

По данным источника, после того, как мужчина покинул консульство, его арестовали. Телеканал BFM информирует, что он имел при себе муляжи гранат.

Собеседник агентства в полиции отметил, что это был тот же человек, которого подозревали в попытке поджога возле иранского консульства в инциденте, произошедшем в сентябре прошлого года.

Пока не ясно, имеет ли этот инцидент какую-то связь с нынешней напряженностью в отношениях между Ираном и Израилем.

Посольство США в Париже попросило американцев избегать этого района, следуя аналогичным рекомендациям французской полиции.

По предварительной информации прокуратуры, мужчина, о котором идет речь, родился в Иране в 1963 году.

По словам очевидца происшествия, мужчина зашел в иранское посольство около 11:00 в пятницу.

Как отметили в полиции, затем он расстегнул пальто и показал "гранату и пояс со взрывчаткой".

Отмечается, что мужчина разложил какие-то флаги на полу дипмиссии и заявил, что хочет отомстить за смерть брата. Правоохранители проверяют эти заявления.

На место происшествия прибыло элитное спецподразделение BRI. Прилегающую территорию оцепили, движение метро поблизости было приостановлено.

Недавно глава МВД Франции Жеральд Дарманен заявил о беспрецедентном уровне террористической угрозы в стране.

Кроме того, во Франции объявили о повышении уровня террористической угрозы до максимального.