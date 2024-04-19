Поліція затримала чоловіка, який погрожував вибухом у посольстві Ірану в Парижі

У Парижі правоохоронці затримали чоловіка, який перебував у посольстві Ірану і погрожував влаштувати вибух.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Parisien.

На момент затримання у затриманого не було при собі вибухівки. Наразі поліція обстежує прилеглі території.

За попередньою інформацією прокуратури, чоловік, про якого йдеться, народився в Ірані в 1963 році.

За словами очевидця події, чоловік зайшов до іранського посольства близько 11 ранку в п'ятницю.

Як зазначили у поліції, потім він розстібнув пальто і показав "гранату та пояс з вибухівкою".

Зазначається, що чоловік розклав якісь прапори на підлозі дипмісії і заявив, що хоче помститися за смерть брата. Правоохоронці перевіряють ці заяви.

На місце події прибув елітний спецпідрозділ BRI. Прилеглу територію оточили, рух метро поблизу було призупинено.

Нещодавно глава МВС Франції Жеральд Дарманен заявив про безпрецедентний рівень терористичної загрози в країні.

Крім того, у Франції оголосили про підвищення рівня терористичної загрози до максимального.