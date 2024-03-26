Глава МВС Франції: Терористична загроза дуже висока, маємо озброїтися проти неї
Міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманен заявив про безпрецедентний рівень терористичної загрози в країні.
Про це міністр сказав в інтерв'ю телеканалу France 2, повідомляє "Європейська правда".
"Терористична загроза дуже висока, і ми повинні озброїтися проти неї", – зазначив Дарманен.
Глава МВС розповів, що угруповання "Ісламська держава" несе відповідальність за останні вісім терактів, які були попереджені у Франції.
"Ми запобігаємо багатьом атакам, по одній кожні два місяці", – сказав він, додавши, що "ми ніколи не запобігали такій кількості атак у Франції".
За словами Дарманена, терористична загроза "зачіпає всю Європу і весь Захід".
Напередодні у Франції після теракту в Росії оголосили про підвищення рівня терористичної загрози до максимального.
Президент Франції Емманюель Макрон вказав, що філія угруповання "Ісламська держава", яка взяла відповідальність за теракт в концертній залі Crocus City Hall у Підмосковному регіоні РФ, здійснила кілька спроб атак на території Франції.