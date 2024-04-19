ЗМІ: Чоловік погрожує себе підірвати у посольстві Ірану в Парижі

У французькому Парижі чоловік пробрався в посольство Ірану і погрожує себе підірвати: при ньому, ймовірно, є пояс з вибухівкою і предмет, схожий на гранату.

Про це повідомляє телеканал Europe 1 з посиланням на джерело в поліції, пише "Європейська правда".

Чоловік перебуває в будівлі посольства з поясом з вибухівкою і погрожує його підірвати.

З міркувань безпеки і за наказом префектури поліції Парижа рух на прилеглих лініях метро призупинено, а територія оточена.

За даними телеканалу, саме з будівлі посольства зв'язалися з префектурою Парижа, щоб повідомити про присутність цієї особи і попросити про залучення поліції.

Ймовірно, чоловік забарикадувався в кімнаті в присутності посла. Він має при собі предмет, який може бути гранатою.

Нещодавно глава МВС Франції Жеральд Дарманен заявив про безпрецедентний рівень терористичної загрози в країні.

Крім того, у Франції оголосили про підвищення рівня терористичної загрози до максимального.