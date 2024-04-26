Немецким ультраправым устроили обструкцию в Бундестаге

Немецкие правительственные и оппозиционные депутаты подвергли критике в парламенте ультраправую "Альтернативу для Германии" ("АдН") за подозрение в ее связях с РФ и Китаем после того, как помощника евродепутата от этой партии Максимилиана Кра арестовали за возможный шпионаж в пользу Пекина.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает AP.

Во время дебатов в Бундестаге представитель правительственной коалиции от "Свободных демократов" Константин Куле заявил, что одной из причин, почему Германия является объектом российского и китайского шпионажа, является "существование правой экстремистской партии ..., которая готова подхватить любой нарратив из КНР и РФ и распространять его".

"Поэтому надо сказать очень четко: "АдГ" является слабым местом немецкой демократии, когда речь идет о защите нашей либеральной демократии", – отметил он.

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В то же время депутат оппозиционного блока ХДС/ХСС Марк Генрихманн обвинил "АдГ" в том, что та "предала и продала немецкий народ". Комментируя недавние обвинения в адрес ультраправых, он указал: "Сегодня Россия, завтра Китай".

Зато законодатель от "АдГ" Штефан Койтер обвинил либеральных политиков в попытке "отвлечь внимание от собственного политического провала", изобразив свою партию жертвой.

На днях топ-кандидат на выборах в Европарламент от ультраправой "Альтернативы для Германии", евродепутат Максимилиан Кра заявил, что не собирается уходить в отставку после того, как его помощника обвинили в шпионаже на Китай.

В понедельник в Дрездене полиция арестовала гражданина Германии Цзяна Г., который работает на Кра помощником в Европарламенте.

По словам федерального генпрокурора, Цзяна Г. обвиняют в деятельности в качестве агента иностранной спецслужбы в особо тяжком деле. В частности, следователи обвиняют мужчину в передаче информации о переговорах в Европарламенте и шпионаже за китайскими оппозиционерами в Германии. Европарламент временно отстранил Г. из-за обвинений.

Ранее журналистское расследование выявило, что депутат Бундестага от "Альтернативы для Германии" и кандидат от этой партии на выборах в Европарламент Петр Быстронь получал деньги от пророссийской сети влияния. Сам Быстронь решил обжаловать в суде эти обвинения.