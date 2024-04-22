У Британії двох осіб офіційно звинуватили у шпигунстві на користь Китаю

У Британії офіційно висунули звинувачення у шпигунстві на користь Китаю двом молодим людям, вони вже цього тижня постануть перед судом.

Про це повідомляє BBC, пише "Європейська правда".

Звинувачування висунули 32-річному Крістоферу Беррі та 29-річному Крістоферу Кешу за законом щодо державних таємниць. Вони нібито передавали іноземній державі "статті, записки, документи чи інформацію".

Судове засідання заплановане на 26 квітня у Магістратському суді Вестмінстера.

У контртерористичному відділі поліції Лондона назвали звинувачення результатом "надзвичайно складного розслідування", та закликали утриматися від подальших коментарів і спекуляцій, поки справу розглядає суд.

Чоловіків затримали ще 13 березня 2023 року, а після того відпустили під заставу. Дії, у яких їх звинувачують, могли відбуватися у випадку Беррі з кінця грудня 2021 до початку лютого 2023 року, а у випадку Кеша – з січня 2022 року до початку лютого 2023 року.

Також стало відомо про затримання у Німеччині трьох підозрюваних у шпигунстві на користь Китаю.

У Швеції нещодавно остаточно підтвердили рішення про депортацію китайської журналістки, що прожила в країні майже 20 років, через її зв’язки з китайською владою.



