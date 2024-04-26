В Британии 2 обвиняемых в шпионаже в пользу Китая освободили под залог

В Великобритании в пятницу освободили под залог бывшего парламентского сотрудника и еще одного человека, которых обвиняют в шпионаже в пользу Китая.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает AP.

Кристофера Кэша и Кристофера Берри, которым 29 и 32 года соответственно, обвинили в нарушении закона о государственной тайне путем предоставления информации или документов, которые могли быть "полезными для врага" – Китая, а также могли "нанести ущерб безопасности или интересам" Великобритании в период с конца 2021 года по февраль 2023 года.

Кэшу, парламентскому исследователю, который работал с высокопоставленными законодателями из правящей партии консерваторов, запретили входить в парламент и контактировать с членами Палаты общин.

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По сообщениям, Берри является академиком из Оксфордшира, который с 2015 года преподавал в Китае.

Обвиняемым, которые не признали себя виновными во время слушаний в Магистратском суде Вестминстера, также приказали не выезжать за пределы Великобритании и не контактировать друг с другом.

Их обязали явиться 10 мая в Центральный уголовный суд на предварительное слушание.

Обоих обвиняют в том, что они контактировали друг с другом и с лицом, которое подозревают в том, что оно является агентом китайской разведки.

Ранее в контртеррористическом отделе полиции Лондона назвали обвинения результатом "чрезвычайно сложного расследования", и призвали воздержаться от дальнейших комментариев и спекуляций, пока дело рассматривает суд.

Мужчин задержали еще 13 марта 2023 года, а после того отпустили под залог. Действия, в которых их обвиняют, могли происходить в случае Берри с конца декабря 2021 до начала февраля 2023 года, а в случае Кэша – с января 2022 года до начала февраля 2023 года.

На днях также стало известно о задержании в Германии трех подозреваемых в шпионаже в пользу Китая.

В Швеции недавно окончательно подтвердили решение о депортации китайской журналистки, прожившей в стране почти 20 лет, из-за ее связей с китайскими властями.