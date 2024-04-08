ЗМІ: Швеція висилає китайську журналістку, що прожила в країні майже 20 років

Швеція вирішила вислати з країни китайську журналістку, яка прожила в країні майже 20 років, визначивши, що її перебування створює загрози для нацбезпеки.

Про це повідомляє SVT, пише "Європейська правда".

ЗМІ з’ясували, що журналістка перебувала під вартою ще з жовтня 2023 року, відколи Поліція безпеки ініціювала його затримання. За висновками Säpo, жінка більш як 10 років займалася діяльністю, що створює загрози для нацбезпеки Швеції.

У листопаді Міграційне агентство Швеції ухвалило рішення про її депортацію країну з пожиттєвою забороною на в’їзд.

Жінка, імені якої не називають, середнього віку, одружена зі шведом і має у Швеції родину. Свої журналістські роботи вона публікувала на власній веб-сторінці.

"Інформація, яку має відомство, дуже надійна. Дана особа є серйозною загрозою для безпеки Королівства Швеція", – заявили у Säpo Міграційному суду.

Зокрема, шведські органи з’ясували, що вона мала тісні контакти з китайським посольством і особами у Швеції, що зберігають тісні контакти з китайською владою. Минулого року її згадали у звіті про китайську діаспору та медіа і їхні зв’язки з лобістською мережею Комуністичної партії Китаю.

Після листопадового рішення журналістка подала апеляцію. У лютому суд виніс висновок, що уряд має підтвердити рішення Міграційного агентства. Минулого тижня надійшло підписане міністром юстиції рішення про те, що уряд вважає за необхідне відхилити апеляцію на рішення про депортацію.

Адвокат журналістки наполягає, що висновки шведських органів ґрунтуються на некоректній інформації.

Нагадаємо, в уряді Австрії нещодавно анонсували наміри посилити боротьбу зі шпигунством.

Також стало відомо, що Угорщина і Китай уклали угоду про спільні патрулі в угорських містах.