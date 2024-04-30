Шольц хочет "последствий" после резонансного митинга исламистов в Германии

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что должны быть "последствия" после исламистского митинга в Гамбурге в субботу, который вызвал осуждение со стороны политиков по всей стране.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Politico.

В субботу более тысячи человек приняли участие в демонстрации в Гамбурге, держа плакаты с лозунгами вроде "Халифат – это решение" и призывая к введению шариата, что вызвало возмущение среди политиков ФРГ.

Власти заявили, что демонстрацию организовали лица, близкие к организации под названием "Мусульманский интерактив" – группе, которая, по словам экспертов, отвергает демократию и которую национальные спецслужбы классифицируют как экстремистскую.

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По словам Шольца, с любой исламистской деятельностью необходимо бороться, используя возможности государства в рамках Конституции.

"Я считаю, что мы должны также внимательно рассмотреть конкретные последствия того, что мы там увидели", – сказал он, добавив, что за преступные действия нужно привлекать к ответственности.

Еще в воскресенье министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер пообещала принять "жесткие меры против пропаганды исламистского террора и ненависти к евреям".

"Если вы хотите халифат, в Германии вы оказались не в том месте", – подчеркнула она.

Ранее в Германии прокуратура предъявила обвинения семи подозреваемым в радикальном исламском терроризме в создании террористической организации и подготовке терактов в стране.

Недавно разведка Нидерландов сообщила, что спецслужбы за 2023 год сорвали не менее 10 джихадистских терактов по всей Европе.

Напомним, наиболее громкими исламистскими терактами 2023 года стали нападение с ножом возле школы во Франции и убийство двух шведских болельщиков в Брюсселе.

Как известно, Франция готовит масштабные меры безопасности в рамках подготовки к летним Олимпийским играм.