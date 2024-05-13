Болгарія теж обурилась словами президентки Північної Македонії

Болгарія слідом за Грецією обурилась тим фактом, що нова президентка Північної Македонії Гордана Силяновська Давкова під час складання присяги використала стару назву країни "Македонія".

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Nova.bg.

У своїй заяві президент Болгарії Румен Радев заявив, що Софія не сприймає заяв та поведінки, які суперечать як Договору про дружбу, добросусідство і співробітництво 2017 року, так і іншим міжнародним договорам, які підписала Північна Македонія.

"Ми неодноразово й чітко заявляли про свою позицію, що договори повинні виконуватися", – зазначив глава держави.

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Він також нагадав, що Північна Македонія є країною-членом НАТО, з чого, за його словами, випливають відповідні зобов'язання та відповідальність.

"Я переконаний, що європейська перспектива Північної Македонії залежить від суворого виконання міжнародних договорів, учасником яких вона є, а також від їхнього схвалення Єврорадою в липні 2022 року. Ця переговорна база, до відома відповідальних інституцій в Скоп'є, не буде переглянута", – наголосив Радев.

Своєю чергою прем’єр-міністр Болгарії Димитар Главчев в урядовій заяві також нагадав, що Північна Македонія є членом НАТО, тому, додав він, це передбачає відповідні зобов'язання та відповідальність.

"Ми переконані, що європейська перспектива Північної Македонії буде повністю залежати від її всебічної імплементації угод, схвалених усіма сторонами в липні 2022 року", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, нова президентка Північної Македонії Гордана Силяновська Давкова під час складання присяги назвала країну "Македонія", а не "Північна Македонія". Країні довелося погодитися на зміну назви за Преспанською угодою із Грецією, яка через цю суперечку блокувала вступ Північної Македонії до НАТО.

Вчинок нової президентки викликав значне обурення Афін. Посол Греції, яку запросили на інавгурацію, залишила парламент на знак протесту.

У МЗС Греції засудили Силяновську Давкову, а прем'єр країни Кіріакос Міцотакіс назвав її вчинок "провокаційним кроком".

Міністерство закордонних справ Північної Македонії після скандалу запевнило, що країна рішуче налаштована неухильно дотримуватись конституційних положень, а також усіх міжнародних зобов’язань, зокрема, Преспанської угоди з Грецією.

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