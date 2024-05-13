Болгария тоже возмутилась словами президента Северной Македонии

Болгария вслед за Грецией возмутилась тем фактом, что новый президент Северной Македонии Гордана Силяновская Давкова во время принятия присяги использовала старое название страны "Македония".

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Nova.bg.

В своем заявлении президент Болгарии Румен Радев заявил, что София не приемлет заявлений и поведения, которые противоречат как Договору о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве 2017 года, так и другим международным договорам, которые подписала Северная Македония.

"Мы неоднократно и четко заявляли о своей позиции, что договоры должны выполняться", – отметил глава государства.

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Он также напомнил, что Северная Македония является страной-членом НАТО, из чего, по его словам, исходят соответствующие обязательства и ответственность.

"Я убежден, что европейская перспектива Северной Македонии зависит от строгого выполнения международных договоров, участником которых она является, а также от их одобрения Евросоветом в июле 2022 года. Эта переговорная база, к сведению ответственных институтов в Скопье, не будет пересмотрена", – подчеркнул Радев.

В свою очередь премьер-министр Болгарии Димитар Главчев в правительственном заявлении также напомнил, что Северная Македония является членом НАТО, поэтому, добавил он, это предполагает соответствующие обязательства и ответственность.

"Мы убеждены, что европейская перспектива Северной Македонии будет полностью зависеть от ее всесторонней имплементации соглашений, одобренных всеми сторонами в июле 2022 года", – говорится в сообщении.

Напомним, новый президент Северной Македонии Гордана Силяновская Давкова во время принятия присяги назвала страну "Македония", а не "Северная Македония". Стране пришлось согласиться на смену названия по Преспанскому соглашению с Грецией, которая из-за этого спора блокировала вступление Северной Македонии в НАТО.

Поступок нового президента вызвал значительное возмущение Афин. Посол Греции, которую пригласили на инаугурацию, покинула парламент в знак протеста.

В МИД Греции осудили Силяновскую Давкову, а премьер страны Кириакос Мицотакис назвал ее поступок "провокационным шагом".

Министерство иностранных дел Северной Македонии после скандала заверило, что страна решительно настроена неуклонно придерживаться конституционных положений, а также всех международных обязательств, в частности, Преспанского соглашения с Грецией.

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