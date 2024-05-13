У президентки Северной Македонии отреагировали на возмущение из-за неконституционного названия страны

Несмотря на негативную международную реакцию новый президент Македонии Гордана Силяновская Давкова настаивает на использовании неконституционного названия страны "Македония" в публичных выступлениях.

Заявление ее офиса цитирует македонское агентство Meta, сообщает "Европейская правда".

В офисе Силяновской Давковой заявили, что президент имеет право использовать название Македония в публичных выступлениях "как акт самоопределения", но она будет придерживаться официального использования конституционного названия.

"В своих публичных выступлениях президент Македонии имеет право использовать название Македония, как акт личного права на самоопределение и самоидентификацию, с уважением к основным правам и свободам человека, и в соответствии с европейскими ценностями и принципами. Президент Гордана Силяновская Давкова будет придерживаться официального применения конституционного названия", – говорится в заявлении президентского офиса.

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В офисе также подчеркнули, что президентская присяга была подписана с использованием официального названия "Северная Македония"

"Македонские институты за последние 5 лет почти полностью выполнили свои обязательства по Преспанскому соглашению, и президент ожидает, что все македонские партнеры будут уважать двусторонние и многосторонние обязательства, которые они взяли на себя перед страной", – говорится в сообщении.

Напомним, новый президент Северной Македонии Гордана Силяновская Давкова во время принятия присяги назвала страну "Македония", а не "Северная Македония". Стране пришлось согласиться на смену названия по Преспанскому соглашению с Грецией, которая из-за этого спора блокировала вступление Северной Македонии в НАТО.

Поступок нового президента вызвал значительное возмущение Афин. Посол Греции, которую пригласили на инаугурацию, покинула парламент в знак протеста.

В МИД Греции осудили Силяновскую Давкову, а премьер страны Кириакос Мицотакис назвал ее поступок "провокационным шагом".

Болгария также возмутилась использованием неконституционного названия. В Еврокомиссии напомнили, что выполнение договоренностей с соседями является важным для евроинтеграции Северной Македонии.