В Германии ожидают приговор для ультраправого депутата за использование нацистского лозунга

Суд в Германии, как ожидается, вынесет во вторник приговор по делу одного из самых известных деятелей ультраправой партии "Альтернатива для Германии" Бьорна Хёке, которого обвиняют в сознательном использовании нацистского лозунга в своей речи.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает AP.

На суде обвиняемый показал, что является "абсолютно невиновным". Бывший учитель истории назвал себя "законопослушным гражданином". Заключительные аргументы и вынесение приговора ожидают во вторник.

Обвинительный приговор не обязательно будет иметь прямое влияние на политические амбиции Хёке. Суды в Германии могут принимать решение о запрете лицу, которое было приговорено к не менее шести месяцев заключения, голосовать или быть избранным на определенное время.

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Впрочем, это не происходит автоматически, и суд уже указал, что тюремное заключение маловероятно.

Политика обвиняют в использовании символики неконституционных организаций, за что ему грозит штраф или тюремное заключение сроком до трех лет.

Прокуроры утверждают, что когда Хёке закончил свою речь в мае 2021 года словами "Все для Германии!", он знал о происхождении этой фразы как лозунга нацистских штурмовиков, впрочем, обвиняемый утверждает, что это "повседневное выражение".

Ведущий член ультраправой партии "Альтернатива для Германии" предстал перед судом в апреле.

Накануне высший региональный суд на западе Германии отклонил апелляцию партии "Альтернатива для Германии" против ее классификации как ультраправой экстремистской организации.

Ранее административный суд Кельна постановил, что немецкие спецслужбы могут классифицировать молодежную организацию "АдГ" как экстремистское движение.

Перед этим в восточной немецкой земле Саксонии "Альтернативу для Германии" признали крайне правой экстремистской организацией.