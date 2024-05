СМИ опубликовали видео с места покушения на словацкого премьера Фицо

Словацкое издание Hospodarske Noviny опубликовало видео, на котором можно увидеть первые мгновения после покушения на премьер-министра Словакии Роберта Фицо в городе Гандлова.

Об этом сообщает "Европейская правда".

На видео видно группу людей, как гражданских, так и правоохранителей. Последние, очевидно, пытаются оказать первую помощь лежащему на земле мужчине - премьер-министру Роберту Фицо.

Реклама:

"На улице ждала толпа, и один из них начал стрелять. Его сразу же утихомирили и задержали, охрана вынесла премьера. По нашей информации, стрелок должен был целиться в самого премьер-министра", – описывает ситуацию внештатный сотрудник Hospodarske Noviny, находившийся на месте происшествия.

Редактор HN Юрай Бурый рассказывает, что услышал два выстрела снаружи, в это время он находился в здании. Он говорит, что полиция задержала стрелка, а затем зачистила площадь.

В соцсетях также распространяют другое видео с места происшествия, на котором видно, как раненого Фицо ведут к авто.

BREAKING: VIDEO OF SLOVAKIA PRIME MINISTER ROBERTO FICO BEING DRAGGED AWAY AFTER HE WAS SHOT MULTIPLE TIMES pic.twitter.com/Sm2eSYisLe