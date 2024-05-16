У Хорватії авто з мігрантами врізалося в стіну під час втечі від поліції: 4 загиблих

У четвер автомобіль з мігрантами з'їхав з дороги та врізався в стіну на півдні Хорватії, внаслідок чого загинули чотири особи та ще кілька отримали поранення.

Як пише "Європейська правда", про це інформує AP з посиланням на повідомлення поліції.

За даними хорватських ЗМІ, водій намагався втекти від поліції, щоб не бути спійманим за нелегальне перевезення людей.

Внаслідок інциденту п'ятеро пасажирів, що вижили, зокрема одна дитина, отримали поранення та були доставлені до лікарні.

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Аварія сталася близько сьомої години ранку в місті Синь, що за 18,6 км від кордону з Боснією і Герцеговиною.

Мігранти, які намагаються потрапити до Західної Європи, прибувають до Хорватії через Боснію та зазвичай прямують до Словенії або Італії. Вони часто звертаються до нелегальних перевізників, які незаконно переправляють їх через кордон.

Минулого місяця внаслідок падіння у річку автомобіля на південному сході Албанії загинули восьмеро осіб, серед яких семеро могли бути мігрантами, а одна людина – місцевим водієм.

Нагадаємо, парламент Албанії у лютому ратифікував міграційну угоду з Італією, яка дозволяє Риму будувати центри для утримання мігрантів у балканській країні.

Правозахисні групи висловили занепокоєння тим, що Італія передає свої міжнародні зобов'язання на аутсорсинг.

Брюссель заявив, що італійські плани не порушують законодавство Європейського Союзу.

Сенат Італії остаточно схвалив суперечливу угоду з Албанією 15 лютого.