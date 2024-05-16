В Хорватии авто с мигрантами врезалось в стену во время бегства от полиции: 4 погибших

В четверг автомобиль с мигрантами съехал с дороги и врезался в стену на юге Хорватии, в результате чего погибли четыре человека и еще несколько получили ранения.

Как пишет "Европейская правда", об этом информирует AP со ссылкой на сообщение полиции.

По данным хорватских СМИ, водитель пытался убежать от полиции, чтобы не быть пойманным за нелегальную перевозку людей.

В результате инцидента пятеро выживших пассажиров, в том числе один ребенок, получили ранения и были доставлены в больницу.

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Авария произошла около семи часов утра в городе Синь, что в 18,6 км от границы с Боснией и Герцеговиной.

Мигранты, которые пытаются попасть в Западную Европу, прибывают в Хорватию через Боснию и обычно направляются в Словению или Италию. Они часто обращаются к нелегальным перевозчикам, которые незаконно переправляют их через границу.

В прошлом месяце в результате падения в реку автомобиля на юго-востоке Албании погибли восемь человек, среди которых семь могли быть мигрантами, а один человек – местным водителем.

Напомним, парламент Албании в феврале ратифицировал миграционное соглашение с Италией, которое позволяет Риму строить центры для содержания мигрантов в балканской стране.

Правозащитные группы выразили обеспокоенность тем, что Италия передает свои международные обязательства на аутсорсинг.

Брюссель заявил, что итальянские планы не нарушают законодательство Европейского Союза.

Сенат Италии окончательно одобрил спорное соглашение с Албанией 15 февраля.