NYT пишет, что в НАТО обсуждают возможную отправку военных инструкторов в Украину

Некоторые страны-члены Североатлантического Альянса непублично обсуждают возможность отправки военных инструкторов или подрядчиков на территорию Украины для обучения украинских военных и помощи с ремонтом техники.

Об этом говорится в публикации The New York Times, сообщает "Европейская правда".

По данным NYT, Украина обратилась к США и другим государствам Альянса с просьбой помочь с обучением 150 тысяч украинских военных ближе к линии фронта, чтобы ускорить их развертывание.

Военные чиновники США, которых цитирует издание, признают, что перенос учений в Украину позволит американским инструкторам быстрее собирать информацию о нововведениях, которые происходят на украинском фронте, что потенциально позволит им перенять их подготовку.

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Но от принятия этого шага Штаты сдерживает тот факт, что нападение на инструкторов стран Альянса в Украине может означать потенциальное задействование статьи НАТО о коллективной обороне и потребует использования дополнительной противовоздушной обороны для их защиты.

Одной из возможностей организовать учения, пишет NYT со ссылкой на одного чиновника, может быть их проведение во Львове, но этот город также неоднократно подвергался ракетным атакам России.

Другие чиновники, которых цитируют в материале, считают возможной подготовку большого количества украинских новобранцев на полигонах в Германии и Польше – как это происходило до сих пор. Но перевозка такого количества украинских военных потребует значительных логистических усилий.

В рамках этих дискуссий, утверждает NYT, "другие союзники по НАТО, в частности Великобритания, Германия и Франция, работают над тем, чтобы разместить в Украине оборонных подрядчиков, которые помогут строить и ремонтировать системы вооружений ближе к зоне боевых действий".

"Нынешние и бывшие американские чиновники в сфере обороны заявили, что Белый дом сейчас пересматривает свой запрет на допуск американских оборонных подрядчиков в Украину, хотя небольшое их количество уже было допущено к работе над конкретными системами вооружений, в частности системой ПВО Patriot, с разрешения Государственного департамента", – говорится в материале.

Как известно, обсуждение относительно войск НАТО на украинской территории поднял президент Франции Эмманюэль Макрон, который в феврале признал, что предложил государствам Запада отправить в Украину свои войска.

Некоторые государства, в частности страны Балтии, публично поддержали эту идею или выразили заинтересованность в ней. Но подавляющее большинство, включая генерального секретаря Альянса, такую возможность отвергают.