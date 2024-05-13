Радник президента Естонії: Ми всерйоз обговорюємо відправку військ на захід України

Радник президента Естонії з питань національної безпеки Мадіс Ролл стверджує, що естонський уряд "всерйоз" обговорює можливість відправки військ на західну Україну, аби ті допомогли Києву вивільнити резерви для відправлення на фронт.

Із таким твердженням Ролл виступив в інтерв'ю порталу Breaking Defense, повідомляє "Європейська правда".

За словами радника естонського президента, уряд наразі аналізує потенційне відправлення військ в Україну і волів би піти на це у складі повноцінної місії НАТО – "щоб продемонструвати ширшу об'єднану силу і рішучість".

"Дискусії тривають. Ми повинні розглядати всі можливості. Ми не повинні обмежувати наші міркування стосовно того, що можемо зробити", – сказав він.

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Ролл підкреслив, що Естонія потенційно готова відправити війська на захід України в складі меншої коаліції, але "не виключено", що члени НАТО, які зараз виступають проти такого кроку, "з часом" змінять свою думку.

Зазначимо, що естонські посадовці й раніше висловлювали відкритість стосовно ідеї відправлення західних військ в Україну в принципі.

Прем'єрка Кая Каллас у березні відмовилася гарантувати, що естонські Сили оборони не будуть направлені в Україну. А заступниця міністра закордонних справ Естонії Кюлліке Сілласте-Еллінг закликала НАТО бути відкритішим до цієї ідеї.

Нагадаємо, наприкінці лютого після зустрічі в Парижі президентів та голів урядів близько двох десятків держав Європи Емманюель Макрон визнав, що запропонував державам Заходу відправити до України свої війська.

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