Франция начала восстанавливать контроль над дорогой к аэропорту Новой Каледонии

Французская полиция пытается восстановить порядок на ее заморской территории Новая Каледония, в частности расчищает десятки баррикад, которые заблокировали главную дорогу, соединяющую аэропорт со столицей Нумеа.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.

По словам верховного комиссара тихоокеанской территории Луи Ле Франка, около 60 баррикад, которые протестующие установили вдоль дороги протяженностью 60 км, уже разобрали, впрочем, дорогу еще не открыли, ведь необходимо расчистить завалы, что займет несколько дней.

Министр внутренних дел Жеральд Дарманен заявил, что для расчистки баррикад на дороге к аэропорту мобилизовали более 600 полицейских, в том числе около 100 жандармов.

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"С силами, которыми я располагаю, мы сможем восстановить республиканский порядок", – сказал Ле Франк.

Ранее две основные авиакомпании, обслуживающие Новую Каледонию, приостановили полеты из-за беспорядков на подконтрольной Франции заморской территории.

Накануне силы безопасности Франции на условиях анонимности сообщили СМИ о еще одной смерти во время вооруженных столкновений на ее заморской территории Новая Каледония, ставшей шестой за почти неделю жестоких беспорядков, охвативших тихоокеанский архипелаг, коренное население которого стремится к независимости.

Перед этим в Новую Каледонию начал прибывать большой контингент французской полиции в рамках масштабной операции по восстановлению контроля над столицей французской заморской территории Нумеа.

Напомним, с понедельника в Новой Каледонии, которая давно стремится к независимости, начались протесты против конституционной реформы избирательного права.

В среду Национальное собрание одобрило законопроект, который, среди прочих изменений, позволит жителям, прожившим в Новой Каледонии 10 лет, голосовать на местных выборах.

Оппоненты закона говорят, что он пойдет на пользу профранцузским политикам в Новой Каледонии и приведет к дальнейшей маргинализации коренного народа канаков.

Премьер-министр Франции Габриэль Атталь вечером 15 мая объявил о введении чрезвычайного положения в Новой Каледонии.