Папа Римський поспівчував аятолі через загибель керівництва Ірану

Папа Римський Франциск у телеграмі на ім’я духовного лідера Ірану, аятоли Алі Хоменеї висловив співчуття у зв’язку з загибеллю іранського керівництва в аварії гелікоптера напередодні.

Про це повідомляє "Європейська правда".

У телеграмі, опублікованій Святим Престолом, Папа висловлює співчуття через смерть президента Ірану Ібрагіма Раісі, міністра закордонних справ Хоссейна Аміра Абдоллахіана та "всіх, хто загинув у вчорашній катастрофі вертольота".

"Ввіряючи душі загиблих милосердю Всевишнього та молячись за тих, хто оплакує їхню втрату, особливо за їхні сім'ї, запевняю у своїй духовній близькості до народу в цей важкий час", – додав він.

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Раніше зі співчуттями через смерть топкерівників Ірану виступили офіційні особи ЄС – глава Євроради Шарль Мішель та глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель.

Одними з небагатьох лідерів держав ЄС, що поспівчували Ірану, стали президент Польщі Анджей Дуда, який порівняв авіакатастрофу зі Смоленською трагедією, і глава уряду Угорщини Віктор Орбан, який, попри підтримку Іраном Росії, будує з цією державою "економічне партнерство".

Іран підтримує Росію у її загарбницькій війні проти України, надаючи, серед іншого, безпілотники-камікадзе, якими РФ проводить щоденні повітряні атаки.

Іранські посадовці перебувають у санкційних списках держав Заходу за надання військової підтримки РФ, а також – за придушення насильницьких протестів та порушення верховенства права в країні.

Президент Раїсі не був найвпливовішою людиною в Ірані, оскільки головним керівником цієї держави та найбільшим авторитетом є верховний лідер Алі Хаменеї.