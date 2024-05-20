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Орбан висловив співчуття Ірану, з яким Угорщина будує "економічне партнерство"

Новини — Понеділок, 20 травня 2024, 13:56 — Христина Бондарєва

Глава уряду Угорщини Віктор Орбан висловив "найглибші співчуття" народу Ірану  у зв’язку із загибеллю президента та глави МЗС Ірану в авіакатастрофі минулими вихідними.

Про це Орбан написав у понеділок у соцмережі Х (Twitter), пише "Європейська правда". 

Орбан став одним із небагатьох європейських лідерів, які на цей час висловили співчуття Ірану.

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"Я хотів би висловити свої найглибші співчуття іранському народу у зв'язку з трагічною аварією, яка забрала життя президента Ібрагіма Раїсі та міністра закордонних справ Хоссейна Аміра-Абдоллахіана. Наші думки і молитви з народом Ірану", – написав глава угорського уряду.

Нагадаємо, у 2022 році, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, Будапешт оголосив про наміри розбудувати економічне співробітництво з підсанкційним Іраном.

У лютому цього року голова МЗС Угорщини в Ірані домовлявся про торгівлю і "забув", як Тегеран постачає РФ зброю.

Сійярто взяв участь в угорсько-іранському бізнес-форумі в Тегерані, де заявив, що країни зацікавлені в розвитку економічного співробітництва в сферах, на які не впливають санкції.

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Орбан Іран
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