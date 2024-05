Орбан висловив співчуття Ірану, з яким Угорщина будує "економічне партнерство"

Глава уряду Угорщини Віктор Орбан висловив "найглибші співчуття" народу Ірану у зв’язку із загибеллю президента та глави МЗС Ірану в авіакатастрофі минулими вихідними.

Про це Орбан написав у понеділок у соцмережі Х (Twitter), пише "Європейська правда".

Орбан став одним із небагатьох європейських лідерів, які на цей час висловили співчуття Ірану.

"Я хотів би висловити свої найглибші співчуття іранському народу у зв'язку з трагічною аварією, яка забрала життя президента Ібрагіма Раїсі та міністра закордонних справ Хоссейна Аміра-Абдоллахіана. Наші думки і молитви з народом Ірану", – написав глава угорського уряду.

I would like to express my deepest condolences to the Iranian people upon the tragic acccident that took the lives of President Ebrahim Raisi and Foreign Minister Hossein Amir-Abdollahian. Our thoughts and prayers are with the people of Iran.