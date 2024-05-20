Папа Римский посочувствовал аятолле из-за гибели руководства Ирана

Папа Римский Франциск в телеграмме на имя духовного лидера Ирана, аятоллы Али Хоменеи выразил соболезнования в связи с гибелью иранского руководства в аварии вертолета накануне.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В телеграмме, опубликованной Святым Престолом, Папа выражает соболезнования в связи со смертью президента Ирана Ибрагима Раиси, министра иностранных дел Хоссейна Амира Абдоллахиана и "всех, кто погиб во вчерашней катастрофе вертолета".

"Вверяя души погибших милосердию Всевышнего и молясь за тех, кто оплакивает их потерю, особенно за их семьи, заверяю в своей духовной близости к народу в это трудное время", – добавил он.

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Ранее с соболезнованиями из-за смерти топ-руководителей Ирана ранее выступили официальные лица ЕС – глава Евросовета Шарль Мишель и глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

Одними из немногих лидеров государств ЕС, посочувствовавших Ирану, стали президент Польши Анджей Дуда, который сравнил авиакатастрофу со Смоленской трагедией, и глава правительства Венгрии Виктор Орбан, который, несмотря на поддержку Ираном России, строит с этим государством "экономическое партнерство".

Иран поддерживает Россию в ее захватнической войне против Украины, предоставляя, среди прочего, беспилотники-камикадзе, которыми РФ проводит ежедневные воздушные атаки.

Иранские чиновники находятся в санкционных списках государств Запада за оказание военной поддержки РФ, а также – за подавление насильственных протестов и нарушение верховенства права в стране.

Президент Раиси не был самым влиятельным человеком в Иране, поскольку главным руководителем этого государства и самым большим авторитетом является верховный лидер Али Хаменеи.