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США у співчуттях через загибель керівництва Ірану розмежували владу та іранський народ

Новини — Понеділок, 20 травня 2024, 21:01 — Олег Павлюк

Державний департамент США у зв’язку з загибеллю керівництва Ірану висловив "офіційні співчуття" та водночас наголосив на підтримці іранського народу в його боротьбі за права та свободи.

Про це повідомляє "Європейська правда".

У заяві, опублікований на сайті Держдепу, США "висловлюють офіційні співчуття у зв'язку із загибеллю президента Ірану Ебрагіма Раїсі, міністра закордонних справ Аміра-Абдоллахіана та інших членів їхньої делегації в авіакатастрофі на північному заході Ірану".

"Тоді як Іран обиратиме нового президента, ми підтверджуємо нашу підтримку іранському народу і його боротьбі за права людини та основні свободи", – додало американське зовнішньополітичне відомство.

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Раніше зі співчуттями через смерть топкерівників Ірану виступили офіційні особи ЄС – глава Євроради Шарль Мішель та глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель. Вони, на відміну від США, не наголошували на становищі іранського народу в країні. 

Одними з небагатьох лідерів держав ЄС, що поспівчували Ірану, стали президент Польщі Анджей Дуда, який порівняв авіакатастрофу зі Смоленською трагедією, і глава уряду Угорщини Віктор Орбан, який, попри підтримку Іраном Росії, будує з цією державою "економічне партнерство".

Іран підтримує Росію у її загарбницькій війні проти України, надаючи, серед іншого, безпілотники-камікадзе, якими РФ проводить щоденні повітряні атаки.

Іранські посадовці перебувають у санкційних списках держав Заходу за надання військової підтримки РФ, а також – за придушення насильницьких протестів та порушення верховенства права в країні.

Президент Раїсі не був найвпливовішою людиною в Ірані, оскільки головним керівником цієї держави та найбільшим авторитетом є верховний лідер Алі Хаменеї.

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