Топпосадовець ЄС висловив "щирі співчуття" через загибель президента Ірану

Президент Європейської ради Шарль Мішель заявив у понеділок вранці, що "ЄС висловлює щирі співчуття" у зв'язку із загибеллю президента та міністра закордонних справ Ірану.

Про це Мішель написав у соцмережі Х (Twitter), пише "Європейська правда".

Повідомлення Мішеля з’явилось після того, як іранські державні ЗМІ підтвердили, що президент Ірану і міністр закордонних справ країни загинули в результаті аварії вертольота 19 травня.

"ЄС висловлює щирі співчуття у зв'язку із загибеллю президента Раїсі та міністра закордонних справ Абдоллахіана, а також інших членів їхньої делегації та екіпажу в аварії вертольота. Наші думки з родинами загиблих", – написав Мішель.

Реклама:

The EU expresses its sincere condolences for the death of President Raisi and Foreign Minister Abdollahian, as well as other members of their delegation and crew in a helicopter accident. Our thoughts go to the families.