Дуда порівняв смерть президента Ірану, союзника Путіна, із загибеллю Качинського під Смоленськом

Польський президент Анджей Дуда відреагував на загибель президента Ірану, який підтримує Росію у війні проти України, порівнянням зі смертю експрезидента Польщі Леха Качинського в авіакатастрофі в РФ у 2010 році.

Про це Дуда написав у соцмережі Х (Twitter), пише "Європейська правда".

Дуда заявив, що "глибоко вражений звісткою про трагічну загибель" президента Ірану Раїсі разом з урядовою делегацією в авіакатастрофі.

Jestem głęboko poruszony wiadomością o tragicznej śmierci Prezydenta Iranu Pana Ebrahima Raisiego wraz z delegacją rządową, w katastrofie lotniczej.

Niewiele narodów ma w swojej historii takie tragiczne karty. Ale my, Polacy, straszliwie doświadczeni w 2010 roku katastrofą… Реклама: May 20, 2024

"Небагато народів мають такі трагічні сторінки у своїй історії. Але нам, полякам, яких у 2010 році жахливо вразила катастрофа польського урядового літака в російському Смоленську, знайоме відчуття шоку і порожнечі, що залишається в людських серцях і в державі після раптової втрати політичної і суспільної еліти, після раптової втрати близьких і друзів", – написав польський президент.

"Тому з особливим розумінням ми приєднуємося до близьких загиблих та іранського народу в молитві та скорботі", – додав Дуда.

Іран підтримує Росію у її загарбницькій війні проти України, надаючи, серед іншого, безпілотники-камікадзе, якими РФ проводить щоденні повітряні атаки.

Іранські посадовці перебувають у санкційних списках держав Заходу за надання військової підтримки РФ, а також – за придушення насильницьких протестів та порушення верховенства права в країні.

Президент Європейської ради Шарль Мішель заявив у понеділок вранці, що "ЄС висловлює щирі співчуття" у зв'язку із загибеллю президента та міністра закордонних справ Ірану.

А єврокомісар з кризового управління Янез Ленарчич був змушений надати пояснення, що активація картографічної служби ЄС швидкого реагування на прохання Ірану на тлі аварії гелікоптера з іранським президентом на борту була "проявом людяності".