Держдеп: Іран просив США про допомогу після катастрофи з його президентом

Іран просив в США допомоги після аварії гелікоптера, в якій загинув президент Ісламської республіки.

Про це під час брифінгу сказав речник американського Держдепу Метью Міллер, повідомляє "Європейська правда".

За його словами, "здебільшого з логістичних причин" Сполучені Штати не змогли надати цю допомогу Ірану.

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"Іранський уряд попросив нас про допомогу. Ми чітко дали їм зрозуміти, що запропонуємо допомогу, як ми робимо у відповідь на будь-яке прохання іноземного уряду в подібних ситуаціях", – заявив Міллер.

Напередодні Державний департамент США у зв’язку з загибеллю керівництва Ірану висловив "офіційні співчуття" та водночас наголосив на підтримці іранського народу в його боротьбі за права та свободи.

Раніше зі співчуттями через смерть топкерівників Ірану виступили офіційні особи ЄС – глава Євроради Шарль Мішель та глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель. Вони, на відміну від США, не наголошували на становищі іранського народу в країні.

Одними з небагатьох лідерів держав ЄС, що поспівчували Ірану, стали президент Польщі Анджей Дуда, який порівняв авіакатастрофу зі Смоленською трагедією, і глава уряду Угорщини Віктор Орбан, який, попри підтримку Іраном Росії, будує з цією державою "економічне партнерство".

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